RATBV a anuntat ca joi, 25 mai, intre orele 11.20 si 11.40 autobuzele de pe liniile 4, 50 si 52 vor avea traseele modificate. Acestea vor circula pe sensul de urcare spre Schei doar pana la statia Biserica Neagra, iar apoi pe Sirul Beethoven si Strada Poarta Schei. Masura este determinata de faptul ca in perioada amintita pe strada Capitan Ilie Birt, la intersectia cu strada C. Brancoveanu, in zona Pietei Unirii si pana la intersectia cu strazile Bailor si Prundului, se vor desfasura activitati ... citeste toata stirea