Azi, 5 decembrie, de la ora 18.00, va fi deschis Patinoarul Olimpia de sub Tampa, printr-un eveniment special, in care actori principali vor fi patinatorii sectiilor de hochei si patinaj artistic de la Clubul Sportiv Municipal Corona Brasov. Acestia ii vor bucura pe spectatori cu momente inedite pe gheata, iar programul va fi completat cu cateva surprize. Apoi, de la ora 20.00, pe gheata sunt asteptati brasovenii si turistii, care, in prima zi, vor avea acces gratuit.Patinoarul amplasat la