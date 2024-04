Brasovenii, asteptati la 4 zile de film maghiar

Institutul Liszt - Centrul Cultural Maghiar Bucuresti, in colaborare cu Asociatia Culturala Secvente si Asociatia pentru Maghiarii din Tara Barsei, organizeaza in 2024, pentru a treia oara, Zilele Filmului Maghiar in Brasov.Proiectiile vor avea loc in perioada 11 - 14 aprilie, la Cinema Astra din Brasov. Intrarea va fi libera, iar peliculele vor fi subtitrate in limba romana.Organizatorii au pregatit 8 productii cu tematici diferite, de la filme biografice, documentare cu tematica sportiva, ... citește toată știrea