Brasovenii, asteptati sa se prinda in "Hora unirii"

Ca in fiecare an, brasovenii sunt asteptati in 24 ianuarie, in Piata Unirii, sa se prinda in "Hora Unirii". Este o traditie respectata an de an, cu ocazia sarbatoririi unirii Principatelor Romane (Moldova si Tara Romaneasca) din 1859.Ceremonie militara si religioasa cu ocazia aniversarii Zilei Unirii Principatelor Romane, se va desfasura vineri, 24 ianuarie 2025, incepand cu ora 10.00, in Piata Unirii din municipiul Brasov, organizatori fiind Prefectura Brasov si Garnizoana Brasov.La ... citește toată știrea