Brasovenii, asteptati vineri la dezbaterea bugetului Consiliului Judetean

Consiliul Judetean Brasov a anuntat ca vineri, 16 februarie, incepand cu ora 11.00, in sala 120 (sala in care se desfasoara sedintele de plen), va avea loc dezbaterea publica privind proiectul de buget al Judetului Brasov, al creditelor de angajament pe anul 2024 si estimarile pentru anii 2025-2027.Dezbaterea se va desfasura in format hibrid, fizic si online. "Pentru acces online la sedinta de dezbatere, persoanele ... citește toată știrea