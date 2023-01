Brasovenii, chemati la o dezbatere publica privind constructiile in panta

Dupa ce a fost respinsa de doua ori de alesii locali brasoveni, hotararea care contine reglementarile privind constructiile in panta se intoarce in etapa dezbaterii publice. Astfel, viceprimarul Brasovului, Flavia Boghiu, a anuntat ca luni, 16 ianuarie, de la ora 18.00, la sala Patria si online, va avea loc o noua intalnire publica la care sunt invitati brasovenii, consilierii locali, dar si arhitectii sau urbanistii care elaboreaza documente ce vizeaza constructiile in zonele de dealuri. "Se ... citeste toata stirea