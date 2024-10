Brasovenii, chemati sa voteze "Romani in actiune". Lista pentru Camera Deputatilor este deschisa de un francez, Vanhoutte Jean - Pierre Clement Romain, care s-a vrut primar la Halchiu

Dupa ce a candidat ca independent pentru functia de primar al comunei Halchiu, Vanhoutte Jean Pierre Clement Romain spera sa obtina un mandat de deputat. De data aceasta, el candideaza pe listele unei formatiuni politice, Partidului Romania in Actiune, ocupand prima pozitie pe lista pentru Camera Deputatilor.Vanhoutte Jean - Pierre Clement Romain s-a stabilit in Romania in urma cu 30 de ani, din care 12 i-a petrecut la Halchiu. El este intr-un litigiu cu RIAL Brasov (societate comerciala care ... citește toată știrea