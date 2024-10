Brasovenii, constiinciosi la plata taxelor pe proprietate. 99% sunt deja platite!

Locuitorii Brasovului au dat dovada de responsabilitate in ce priveste plata taxelor si impozitelor locale (case, terenuri, masini etc.). La data de 30 septembrie, la bugetul local erau deja incasate 99% din sumele prognozate pentru acest an. De acum, cei care vor plati vor avea de achitat si penalitati."Am avut un buget prognozat de 314 milioane. Am incasat 311 milioane, asa ca 99% din buget este incasat si mai avem inca trei luni in care sa incasam. Fata de anul trecut, la acest moment avem ... citește toată știrea