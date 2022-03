Brasovenii cu pensii de pana la 1.200 de lei si cu varste de 65 de ani barbatii si 63 femeile primesc, de luni, tichete sociale in valoare de 100 de lei

Consiliul Local a aprobat in sedinta de astazi propunerea executivului de majorare a plafonului maxim de venit pana la care persoanele in varsta au dreptul la tichetele sociale, in cadrul programului ,,Dar din suflet pentru seniori", campanie care se deruleaza cu ocazia sarbatorilor pascale si a celor de Craciun. Incepand de luni, 4 aprilie, toti brasovenii care au implinit varsta legala de pensionare si venituri de pana la 1.200 de lei vor beneficia de tichete sociale in valoare de 100 de lei, ... citeste toata stirea