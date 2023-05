Dupa disensiunile legate de poluarea produsa de diverse functionalitati industriale care isi desfasoara activitatea in interiorul orasului, marile firme au inceput sa se orienteze pentru investitii in afara municipiului.Brasovul si-a asumat, la nivel european, doua tinte curajoase: reducerea cu 55% a emisiilor CO2 pana in anul 2030 si neutralitate climatica pana in 2050. Unul dintre factorii poluatori, care afecteaza semnificativ calitatea aerului, este poluarea industriala, astfel ca ... citeste toata stirea