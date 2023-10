Comisia de circulatie a municipiului Brasov a avizat in sedinta din 19 octombrie proiectul noului parc din cartierul Bartolomeu. Acesta va amenajat pe un teren cu suprafata de 3 hectare aflat in proprietatea municipiului Brasov, vis-a-vis de Serviciul de Protectie a Plantelor, iar potrivit Primariei, proiectul este in etapa elaborarii Studiului de fezabilitate.Conform proiectului, zona verde va ocupa peste 22.000 de metri patrati, care cuprinde suprafete cu gazon, cu arbori si arbusti si cu ... citeste toata stirea