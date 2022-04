Brasovenii isi pot spune parerile despre ,,Masterplanul velo" al Primariei Brasov prin completarea unui chestionar

Primaria Brasov, in parteneriat cu Asociatia Metropolitana pentru Dezvoltarea Durabila a Transportului Public (AMDDTP), deruleaza in aceasta perioada consultarea publica pe tema "Masterplanului velo pentru municipiului Brasov" - documentul care face o analiza completa a transportului cu bicicleta in municipiul Brasov, al potentialului de dezvoltare si identifica solutiile pentru realizarea unei retele complexe si sigure de piste, benzi si trasee de biciclete, care sa conecteze toate zonele de ... citeste toata stirea