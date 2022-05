Brasovenii, mandri de orasul lor, dar nemultumiti ca nu mai au loc de turisti

Numarul turistilor este tot mai mare la Brasov, incat au inceput sa apara si voci care spun ca localnicii nu mai pot iesi sa se bucure de o seara frumoasa in Centrul Istoric. Strazile din Centrul Istoric al Brasovului sunt, parca, mai pline ca niciodata in acest an. Ridicarea tuturor restrictiilor legate de pandemie a facut ca multi dintre turistii care au ezitat sa plece de acasa cat timp inca riscul de infectare cu SARS-CoV-2 era destul de mare sa se decida sa plece intr-un city break sau ... citeste toata stirea