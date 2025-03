Brasovenii nu sunt prea atenti la portofele

RATBV a publicat o lista a obiectelor pierdute de calatori in mijloacele de transport in comun. Calatorii neatenti le pot recupera de sediul RATBV de pe strada Harmanului nr. 49, pana vineri, 21 martie, inclusiv, in fiecare zi intre orele 08.00 - 16.00, de la biroul "Relatii Publice". "Bunurile vor fi returnate doar dupa ce ne asiguram ca persoana care revendica un bun este proprietarul acestuia. Ulterior, bunurile nerevendicate vor fi predate la Politie", a declarat purtatorul de cuvant al ... citește toată știrea