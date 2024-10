Brasovenii pot beneficia de consultatii, ecografii si analize gratuite in cadrul campaniei "Impreuna pentru oameni"

Brasovenii se pot inscrie in campania "Impreuna pentru oameni", pentru a beneficia de consultatii, ecografii si analize gratuite.Inscrierile pentru evenimentul {IMPREUNA} PENTRU OAMENI din Brasov sunt deschise! Astfel, Va puteti programa la consultatii si analize gratuite la cele 40 de cabinete ale Spitalului de Campanie. Actiunea va avea loc in perioada 13-15 octombrie 2024, la Sala Sporturilor.Intr-o societate in care stilul de viata sanatos este o prioritate, Biserica Adventista de Ziua ... citește toată știrea