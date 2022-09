Brasovenii pot depune la primarii cererile pentru ajutoarele de incalzire

Brasovenii cu venituri mici pot depune si in acest an cereri pentru obtinerea ajutoarelor de incalzire a locuintelor si a suplimentului pentru energie. Ajutoarele de incalzire se acorda pentru perioada oficiala a sezonului rece, respectiv 1 noiembrie 2022 - 31 martie 2023, iar suplimentul pentru energie se acorda pe intreaga perioada a anului. Ajutoarele pentru incalzire si suplimentul pentru energie se acorda in functie de venitul mediu net lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei ... citeste toata stirea