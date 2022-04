Brasovenii pot dona alimente pentru sustinerea comunitatilor vulnerabile din judet

Banca pentru Alimente anunta ca inainte de Paste, colecteaza alimente neperisabile pentru persoane aflate in nevoie din judetul Brasov.Lidl Romania continua sa sprijine persoanele vulnerabile din toata tara si organizeaza in 182 de magazine o noua colecta de alimente, in parteneriat cu Federatia Bancilor pentru Alimente din Romania.Astfel, in perioada 11 aprilie - 1 mai, clientii sunt invitati sa doneze produse alimentare neperisabile in cutiile special amenajate la iesirile din magazin. ... citeste toata stirea