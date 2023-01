Brasovenii pot propune sportivii care merita plachete

Brasovenii cu performante sportive deosebite in anul 2022 vor primi plachete in sedinta de plen a Consiliului Local Brasov din 31 ianuarie. Anuntul a fost facut joi, 19 ianuarie, de primarul Brasovului, Allen Coliban, care a precizat ca asteapta nominalizarile din partea brasovenilor pana in 29 ianuarie."Daca stiti, daca aveti cunostinta de brasoveni care au obtinut premii la nivel international sau national sau rezultate de exceptie, va rog sa completati formularul (online, n.r.), astfel ... citeste toata stirea