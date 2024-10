Brasovenii pot scapa de lucrurile inutile din gospodarii, incepand din 7 octombrie. Incepe "Luna curateniei"

De luni, 7 octombrie, in toate cartierele Brasovului incepe o noua campanie "Luna curateniei de toamna", care presupune o ampla actiune de salubrizare a strazilor si trotuarelor si a zonelor verzi. Tot in aceasta perioada se deruleaza si campania de colectare de la cetateni a deseurilor voluminoase, prin intermediul celor 57 de containere de mari dimensiuni amplasate in toate zonele orasului.Conform Primariei Brasov, "Luna curateniei de toamna" cuprinde o serie de activitati, printre care ... citește toată știrea