Brasovenii pot viziona peste 40 de filme gratuite, la Cinema Astra, din 30 noiembrie

Incepand din 30 noiembrie, timp de o luna, "Magia filmelor" se reintoarce la cinema Astra din Brasov. Evenimentul face parte din programul "Magia iernii - Brasov 2022", derulat de Primaria Brasov cu ocazia sarbatorilor de iarna. Evenimentul se desfasoara in parteneriat cu Asociatia Culturala Fanzin.La 95 de ani de la inaugurarea Teatrului-Cinema "Astra", pe 1 decembrie 1927, filmele de calitate revin acasa, in sala renovata recent de la cinematograful Astra, care va fi redeschis in perioada ... citeste toata stirea