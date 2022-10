Brasovenii racordati la sistemul centralizat, obligati sa-si puna repartitoare de caldura pana la sfarsitul anului

Toti consumatorii racordati la sistemul central de termoficare trebuie sa-si monteze repartitoare pentru caldura, pana la sfarsitul anului, potrivit unei ordonante publicate in Monitorul Oficial.Masura trebuia sa intre in vigoare inca de anul trecut, insa termenul a fost amanat pana in data de 31 decembrie 2022.Potrivit OUG 130/2022, aparuta vineri in Monitorul Oficial, termenul este mentinut, relateaza avocatnet.ro.Adica, obligatia montarii contoarelor de caldura la nivelul fiecarui ... citeste toata stirea