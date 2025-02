Brasovenii reincep sa citeasca

Aproximativ 160 de mii de imprumuturi de carte au facut brasovenii in 2024, mai mult fata de 2023. De asemenea, sunt 12 mii de cititori activi ai Bibliotecii, pe toate cele 6 filiale ale sale plus sediul central si Casa Baiulescu. In total, Biblioteca are inscrisi aproximativ 25 de mii de cititori, 4700 de permise noi fiind facute pe tot parcursul anului trecut. Datele au fost oferite de Daniel Nazare, directorul Bibliotecii Judetene "George Baritiu", in cadrul evenimentului "Indragostiti de ... citește toată știrea