Daca in mare parte din vara, brasovenii nu s-au putut bucura de racoarea tuturor fantanilor arteziene din oras o pot face acum, cand este toamna. Asta pentru ca abia recent Primaria Brasov a semnat un contractul multianual pentru intretinerea si reparatia acestor amenajari. Mai exact, anuntul semnarii unui contract cu firma RIAL SRL (aflata in subordinea Consiliului Local Brasov) a fost postat pe platforma electronica de achizitii publice in 17 septembrie. Conform anuntului, contractul, cu o ... citeste toata stirea