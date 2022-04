Brasovenii si turistii pot schia in Poiana Brasov si de Paste. Sezonul de schi a fost prelungit pana in 25 aprilie

Avand in vedere starea buna a partiilor din Poiana Brasov, precum si prognoza meteo, care anunta noi ninsori, primarul Allen Coliban a luat decizia prelungirii sezonului de schi pana in data de 25 aprilie, astfel ca iubitorii sporturilor de iarna vor putea profita de vacanta elevilor, care incepe in 15 aprilie, si de cea din perioada sarbatorilor de Pasti.De asemenea, si in weekendul urmator, Primaria Brasov si partenerul Ana Teleferic vor continua sa testeze impactul extinderii programului ... citeste toata stirea