Brasovenii sunt asteptati maine la "Ziua de Curatenie Nationala"

Asociatia "Let's Do It, Romania!" organizeaza si anul acesta "Ziua de Curatenie Nationala". Se va intampla in 17 septembrie, iar in judetul nostru sunt programate actiuni de ecologizare in municipiul Brasov, dar si in Rasnov, Zarnesti, Ghimbav, Harman, Bod, Sanpetru, Sercaia, Ticus. In caz de ploaie, aceasta actiune se va amana cu o saptamana.Actiunea din judetul Brasov este coordonata de Asociatia "Tot Mai Verde", care a anuntat ca, pe plan local "avem spijinul pentru acest proiect de la ... citeste toata stirea