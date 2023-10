Brasovenii care au in casa baterii, becuri sau aparate electronice inutile pot scapa de ele in pana la finalul lunii octombrie, in cadrul a doua actiuni organizate de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "ISO Mediu" (ADI ISO Mediu) BrasovEco Civica Center impreuna cu Ecotic si Primaria Municipiului Brasov. Prin aceasta campanie, al carei slogan este "Preda spre reciclare tot ce functioneaza cu baterii sau conectat la priza!", organizatorii marcheza Ziua Internationala a Deseurilor Electrice, ... citeste toata stirea