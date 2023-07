Brasovenii racordati la sistemul centralizat de termoficare nu vor fi afectati, in perioada urmatoare, de intreruperi in alimentarea cu apa calda din cauza reviziilor. Mai exact, purtatorul de cuvant al Primariei Brasov, Sorin Toarcea, ne-a declarat ca Serviciul Public Local de Termoficare Brasov nu are programata, inca, nicio intrerupere in furnizarea agentului termic. De asemenea, reprezentantul Primariei a mentionat ca, in aceasta perioada, SPLT are in derulare ... citeste toata stirea