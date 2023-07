Caldura si apa calda se vor scumpi pentru brasovenii racordati la sistemul centralizat de termoficare. In schimb, firmele care primesc agent termic de la Serviciul Public Local de Termoficare vor plati mai putin. Noile tarife pentru energia termica furnizata de Serviciul Public Local de Termoficare Brasov vor fi supuse aprobarii in sedinta de plen a Consiliului Local din 26 iulie si, daca vor fi aprobate, vor fi valabile si pentru facturile aferente lunii iulie.22 - 25 de lei in plus pentru ... citeste toata stirea