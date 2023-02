Brasovenii vor sa se vaccineze, dar nu au cu ce

Vaccinul antigripal lipseste din farmaciile din judetul Brasov. Si medicii de familie se plang ca nu au mai primit de mult serul, iar situatia este cu atat mai grava cu cat multi brasoveni doresc sa se imunizeze, insa nu au cu ce."Campania de vaccinare antigripala a avut o pornire foarte buna. Am primit pentru prima data vaccin in luna octombrie si am epuizat stocul acela. Nu cred ca a ajuns. Cel putin mie mi-a ajuns mai mult de 15 ... citeste toata stirea