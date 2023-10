Oamenii din judetul Valcea traiesc mai mult decat in orice alta parte din Romania. Datele oficiale ale Institutului National de Statistica (INS) au aratat ca judetul Valcea a obtinut un record de durata in ceea ce priveste speranta de viata. Potrivit acestor date, judetul ocupa primul loc in clasamentul national, intrucat oamenii de aici traiesc cu peste 5 ani mai mult decat locuitorii din Satu-Mare, care au cea mai redusa speranta de viata.Suntem in topOltenii valceni, conform ... citeste toata stirea