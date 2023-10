Tesla a deschis un vot global major pentru a pune in competitie locatiile de instalare ale viitoarelor sale terminale Supercharger. Printre cele 20 de locatii in care Tesla va instala statiile de incarcare rapida se numara si un oras din Romania, respectiv Brasovul, declarat si castigatorul anului 2023: "Clientii romani sunt cei mai activi de pe planeta. Brasovul, in Romania, a strans 16.451 de voturi ... citeste toata stirea