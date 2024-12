Brasovul a intrat in familia Erasmus+

Echipa formata din profesoara Mihaela Cornea, profesoara Pompilia Tisulescu, profesoara Ioana Loghin, profesoara Ioana Moldoveanu, profesoara Simona Veres, profesoara Alina Pop, profesoara Raluca Deliu, profesoara Claudia Halanei, profesoara Elena Negoita si profesoara Mariana Kivu, in colaborare cu reprezentantii scolilor 1 Primary School Lagkada din Grecia si Hulya Mehmet Teymur Ilkokulu din Turcia, a reusit sa se claseze cu proiectul intitulat "Go, Reuse, Educate for Environment and Nature!" ... citește toată știrea