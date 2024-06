Brasovul a votat: 49,91%, mai multi decat in 2016 si 2020

Duminica, 9 iunie 2024, brasovenii au ales presedintele Consiliului Judetean Brasov, consilierii judeteni, primarul localitatii, consilierii locali, dar si reprezentantii in Parlamentul European. Miza mare pentru cetateni au fost alegerile pentru administratiile locale, iar interesul oamenilor a fost mult mai mare decat la alegerile din anii 2016 si 2020. Astfel, la alegerile din 2012, in judetul Brasov prezenta la vot a fost de 54,59%, in anul 2016 de 45,59%, in anul 2024 de 42,00%. In 9 iunie, ... citește toată știrea