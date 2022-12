Brasovul Altfel: 35 de copii si-au donat toti banii stransi la colinda

Asociatia "Brasovul altfel" si-a propus ca, de Craciun, sa ajute un ONG din Brasov care face bine in comunitate. Presedintele Radu Paul a ales Catharsis, deoarece asociatia se implica active de peste un sfert de secol in ajutorarea tinerilor dezinstutionalizati si a nevazatorilor."Ne-am dorit sa putem sa-i sprijinim cumva si acest cumva a insemnat sa colindam timp de o saptamana inainte de Craciun. Am fost undeva la 35 de locatii, inclusiv un colind online pentru brasoveni plecati din tara. ... citeste toata stirea