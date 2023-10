187.000 m , 40.000 de morminte ocupate, acestea sunt cifrele Cimitirului Municipal Brasov. Gradul de ocupare a cimitirului a ajuns la 90%, in doi sau trei ani ar putea fi plin, iar un plan de rezerva, inca, nu exista. Informatiile au fost prezentate miercuri, 4 octombrie, de viceprimarul Brasovului Rusu, in cadrul unei conferinte de presa."Daca vine un val precum cel precedent de Covid, brasovenii nu mai vor avea unde sa isi ingroape mortii", a declarat Rusu, care a anuntat ca a primit in ... citeste toata stirea