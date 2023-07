Dupa Bucuresti, Oradea si Lugoj, Brasovul ar putea deveni al patrulea oras din Romania in care sa fie amenajata o "padure memoriala". Acest lucru se va intampla daca alesii locali brasoveni vor aproba parteneriatul dintre Municipiul Brasov si Asociatia Zi de Bine, in vederea implementarii proiectului "Plantati in amintire".Proiectul presupune amenajarea unui parc cu elemente comemorative. In dreptul fiecarui arbore plantat va fi montata o placuta cu un cod QR. Astfel, cu ajutorul unei ... citeste toata stirea