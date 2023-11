500 de studenti internationali, din 84 de tari din Africa, America, Asia si Europa, studiaza, in anul universitar 2023-2024, la Universitatea Transilvania din Brasov. Acestora li se adauga alti 90 de studenti doar in primul semestru, care au ales UNITBV ca destinatie pentru o mobilitate de studii in cadrul programului Erasmus+.In ultimii ani, Universitatea Transilvania din Brasov a mizat pe internationalizare ca instrument strategic de crestere a calitatii proceselor academice, precum si a ... citeste toata stirea