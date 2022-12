Brasovul are, de astazi, trei gradini muzicale

Primaria Brasov a deschis astazi cele trei gradini muzicale, primul dintre cele cinci proiecte votate de brasoveni in cadrul programului de bugetare participativa din acest an.Patru sunt cele mai votate proiecte de la fiecare dintre cele patru categorii, iar al cincilea este cel care a obtinut finantare in urma redistribuirii sumelor de la proiectele castigatoare. "Amenajare de gradini muzicale in spatii comune" este proiectul care a primit cel mai mare numar de voturi la categoria "Orasul ... citeste toata stirea