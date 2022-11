Brasovul are o casa de refugiu pentru femeile batute acasa

Victimele violentei domestice au la dispozitie, incepand de vineri, 25 noiembrie, un centru de primire in regim de urgenta. Aici se vor oferi servicii sociale in vederea prevenirii si combaterii violentei domestice si de sprijinire a victimelor pentru depasirea situatiei de criza si reluarea unei vieti independente. Centrul este administrat de Directia de Asistenta Sociala (DAS) din cadrul Primariei Brasov, iar adresa in care isi desfasoara activitatea va ramane secreta pentru publicul larg, cu ... citeste toata stirea