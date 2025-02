Brasovul are podgorie doar pe 3 hectare

Temperaturile scazute si lipsa zapezii pot produce daune importante pentru agricultura. In aceasta perioada, speciile de toamna si pomi-viticole se afla in stadiul de repaus vegetativ, astfel ca exista riscul unor vatamari ale aparatului foliar, daca temperaturile scad sub pragurile biologice critice de rezistenta.Potrivit specialistilor de la Directia Agricola, la Brasov nu exista riscuri majore."In judetul nostru avem infiintate livezi care cuprind pomi fructiferi din speciile mar, par, ... citește toată știrea