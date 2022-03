Brasovul are prima institutie digitalizata: "Orice document in format electronic care iese din Consiliul Judetean indeplineste toate standardele si trebuie sa fie acceptat oriunde in lume"

Consiliul Judetean Brasov a incheiat proiectul cu finantare europeana prin care fluxul de documente de la nivelul institutiei a fost digitalizat. Implementarea proiectului, cu o valoare totala de 3.750.775,47 lei (din care 3.657.759,96 lei este asistenta nerambursabila acordata de Uniunea Europeana) a inceput in anul 2019 si a fost implementat in parteneriat cu Agentia de Dezvoltare Durabila a Judetului Brasov."Digitalizarea este o componenta destul de noua in activitatea administrativa. Noi ... citeste toata stirea