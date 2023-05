La 32 de ani de la innfintare, o librarie brasoveana de referinta pe piata din Romania a realizat o analiza a preferintelor literare ale fiecarei generatii de cititori. Pe site-ul librariei sunt comandate anual 2,6 milioane de carti, cele mai multe de catre cititori din Bucuresti, Cluj, Timisoara, Brasov.Fiecare generatie are propriile preferinte in ce priveste lectura. "Pornind de la generatia Alpha, asa cum sunt numiti ce mai mici dintre cititori - e adevarat, pentru ei aleg, in special, ... citeste toata stirea