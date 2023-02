Brasovul are un nou Arhitect-Sef

Municipiul Brasov are un nou Arhitect-Sef, Dragos Oprea. Primarul Brasovului, Allen Coliban, a anuntat marti ca noul Arhitect-Sef isi va incepe activitatea din 15 februarie. "In asteptam cu nerabdare, pentru ca, din punct de vedere al urbanismului, in oras sunt multe probleme de rezolvat", a declarat primarul.Noul Arhitect-Sef a fost desemnat in urma unui concurs lansat de Primaria Brasov in luna decembrie a anului trecut si finalizat in 20 ianuarie 2023. La concurs s-au inscris 3 candidati, ... citeste toata stirea