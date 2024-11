Brasovul are un nou Consiliu Judetean

Consiliul Judetean Brasov, in formula rezultata dupa alegerile locale din 9 iunie, s-a constituit joi, 21 noiembrie, in cadrul unei sedinte festive, odata cu momentul depunerii juramantului de catre presedintele ales, Adrian Vestea, si de 23 de consilieri ale caror mandate au fost validate de instante, din totalul de 34 de membri ai forul deliberativ.Sedinta a fost convocata prin Ordinul Prefectului Judetului Brasov si, potrivit legii, a fost condusa de cel mai in varsta ales judetean, ... citește toată știrea