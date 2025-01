Brasovul are un studiu de regenerare urbana: ce se va intampla, teoretic, pana in 2028, ce se regenereaza pana in 2034

Avand in vedere ca se deschid apelurile de proiecte prin prin Programul Regiunea Centru, ce permit realizarea unor investitii in amenajarea spatiilor urbane, Primaria Brasov se pregateste sa valorifice aceasta oportunitate. Pentru a putea solicita bani europeni, municipalitatea brasoveana trebuie sa motiveze sumele solicitate printr-un studiu de regenerare urbana, document ce a fost realizat deja de Agentia Metropolitana Brasov in cursul anului 2024 si urmeaza sa fie supus aprobarii Consiliului ... citește toată știrea