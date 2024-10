Brasovul, cea mai rezervata destinatie in saptamana de vacanta a elevilor

Brasovul este cea mai rezervata destinatie din Romania pentru vacanta de toamna a elevilor.Statiunile de pe Valea Prahovei sunt din nou in topul preferintelor romanilor, Brasovul fiind cea mai rezervata destinatie in urmatoarea saptamana, cand elevii din Romania vor fi in vacanta.Conform Travelminit.ro, cele mai cautate destinatii de toamna sunt Brasov, Bucuresti, Sinaia, Sibiu, Poiana Brasov, Cluj-Napoca, Oradea, Baile Felix, Sovata si Bran, orase recunoscute pentru atractiile lor ... citește toată știrea