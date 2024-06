Brasovul, cel mai sigur oras din Romania

Brasovul este cel mai sigur oras din Romania, dar si doua cartiere din municipiu se afla in top 10 cele mai sigure din tara.Cel mai sigur oras din Romania este Brasovul, arata o analiza Storia.Conform indexului T.R.A.I., realizat de Storia, Brasov, Oradea si Cluj-Napoca sunt orasele din Romania in care locuitorii se simt cel mai in siguranta.In top 10 al celor mai sigure ... citește toată știrea