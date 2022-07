Brasovul cultural: Agenda privata si subventionata, 2022

29 de evenimente culturale organizate de entitati private, cu o valoare totala de 2.981.564 lei, se vor desfasura in acest an la Brasov. Lista evenimentelor aprobate in cadrul apelului de proiecte prin intermediul Ghidului pentru cultura a fost anuntata marti, 5 iulie, de Primaria Brasov. Cele 29 de proiecte, evaluate de o comisie formata din reprezentanti ai Consiliului Local si specialisti in domeniu, au o valoare totala de 2.981.564, lei, ceea ce reprezinta 99,4% din suma alocata pentru ... citeste toata stirea