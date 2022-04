Brasovul, destinatia anului 2022 la categoria City Break

Brasov, Iasi si Targoviste castiga etapa regionala Destinatia Anului 2022 la categoria City Break. Orasul Darmanesti produce surpriza la categoria ,,Localitati Turistice", ajungand in finala categoriei alaturi de Brezoi si Toplita.21 655 de romani au nominalizat destinatiile preferate in competitia vacantelor in Romania. 25 de membrii ai juriului, format din bloggeri si experti in turism, au adus propria perspectiva asupra destinatiilor calificate in finala etapei regionale. ... citeste toata stirea