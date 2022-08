Brasovul, din nou gazda unei competitii pentru persoanele cu dizabilitati

Brasovul va gazdui, in perioada 15 - 18 septembrie 2022 la Sala Sporturilor, a doua editie a "Veraflor's Cup", o competitie de handbal si baschet, dedicata persoanelor cu dizabilitati.Pentru acest eveniment, organizatorii au primit cu titlu gratuit Sala Sporturilor, decizia in acest sens fiind luata joi de Consiliul Local Brasov.Tot ieri, Consiliul Local Brasov a aprobat o hotarare prin care asociatiile sportive care au specificat in domeniul de activitate persoanele cu dizabilitati sa ... citeste toata stirea